"كابيتانو مصر".. بدء أولى مباريات المربع الذهبي

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وبدأت اليوم، منافسات المربع الذهبي في برنامج كابيتانو مصر.

وشهدت حلقة اليوم، مباراة الذهاب بين فريقي ثابت البطل بقيادة الكابتن سارة حسنين، ومدحت فقوسة بقيادة الكابتن عبد الستار صبري والذي حل بديلا عن الكابتن سمير كمونة الذي يرتبط بلقاءات مهمة في الدوري الليبي.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".