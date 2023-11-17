مواطنة: الرئيس السيسي زرع الأمان في مصر بعد سنوات من الخوف (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

قالت رحاب محمود: “السيسي زرع الأمان في مصر بعد سنوات من الخوف علي أبنائنا قبل ثورة يونيو كانت أسوأ فترة مرت علينا في 2010 أيام الفوضي كانت بنتي لسة بتدرس في الجامعة وكانت في المدينة الجامعية مكنتش بنام من قلقي وخوفي، ودلوقتي بنتي اتخرجت واحنا مقيمين في بلد أرياف بقيت بنام لحد ما ترجع من شغلها وأنا مطمنة”.

وأضافت الرئيس السيسي أعاد لمصر أمنها القومي والاستقرار بدون قلق أو خوف علي أولادنا ووجهت شكر للرئيس السيسي علي الأمن والأمان الذي أعاده للشارع المصري مرة أخرى.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.