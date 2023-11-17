عبدالسند يمامة يعد بالتوصل إلى اتفاق حول «جدولة الديون»

قال المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، إن برنامجه الانتخابى يتضمن اتخاذ جميع السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية صاحبة الديون لدى مصر على إعادة جدولة هذه الديون.

وأضاف «يمامة»، فى كلمته خلال مؤتمر جماهيرى فى محافظة بورسعيد، إنه سيحاول الاتفاق مع هذه المؤسسات على مد فترات سداد الديون إلى مدد أطول، وبأقساط وفوائد دين منخفضة قدر الإمكان.

وواصل رئيس حزب «الوفد» المرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: «من بين الحلول المقترحة عدم اقتراض أى قروض أخرى خاصة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية، لفترة محدودة، تكون مرتبطة بفترة تعافى الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ولتكن ٥ سنوات مثلًا».

وأكمل: «كما سنستهدف زيادة الاستثمار الأجنبى فى مشروعات البنية التحتية والخدمات، مهما كلف الأمر من خسارة الفرص البديلة للأرباح من خلال عقود الشراكة المختلفة».

كما أشار إلى تضمن برنامجه الانتخابى تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار عمومًا، والسماح بحل منازعات الاستثمار، خاصة المستثمرين الأجانب، عن طريق التحكيم، وزيادة عدد مراكز التحكيم الدولى، إلى جانب «حوكمة» الإنفاق العام، وتطبيق موازنة البرامج.