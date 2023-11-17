حكومة غزة: أكثر من 12 ألف قتيل في القطاع منذ بداية الحرب

أعلنت حكومة غزة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 12 ألف قتيل في القطاع من بداية الحرب، حسبما أفادت وسائل اعلام محلية.

ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك عمليات جراحية تجرى على إضاءة الهواتف، مشيرة إلى أن الوضع الطبي منهار بالمعني الحرفي وليس مبالغة.

وتابع الهلال الأحمر الفلسطيني: نطالب بإدخال الوقود والمساعدات في أسرع وقت ممكن، في شمال غزة هناك 5 سيارات اسعاف فقط تعمل.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها: لا نستطيع التواصل مع الطواقم الطبية، كما ان هناك مستشفيات قليلة تعمل بشكل جزئي، حيث أن 26 مستشفى بغزة خرجت عن الخدمة.

ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن المنظومة الطبية تنهار، لافتة إلى أن الطواقم الطبية محاصرة في مستشفى الأهلي المعمداني.

مسؤول أممي يحث إسرائيل على التوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب



حث مسؤول حقوقي بالأمم المتحدة إسرائيل على التوقف عن استخدام المياه "كسلاح حرب" والسماح بدخول المياه النظيفة والوقود إلى غزة لإعادة تشغيل شبكة إمدادات المياه.

وقال بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمياه والصرف الصحي، في بيان يوم الجمعة: كل ساعة تمر مع قيام إسرائيل بمنع توفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تعرض سكان غزة لخطر الموت من العطش والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة.

وذكّر إسرائيل بأن منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من دخول غزة "ينتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على السواء"، مضيفًا: سيكون التأثير على الصحة العامة والنظافة العامة أمراً لا يمكن تصوره، ويمكن أن يؤدي إلى مقتل عدد أكبر من المدنيين مقارنة بعدد القتلى الهائل بالفعل بسبب قصف غزة.

وأضاف أن الأطفال - وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات - سيكونون أول المتضررين من أزمة المياه والصرف الصحي، والنساء أيضًا.

ومن الممكن منع وقوع ضحايا الحرب غير المرئيين في كثير من الأحيان، ويجب على إسرائيل أن تمنعهم. ويجب على إسرائيل أن تتوقف عن استخدام المياه كسلاح في الحرب.