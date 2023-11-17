برلماني: مؤتمر التحالف الداعم للمرشح السيسي يهدف لخلق وعي لا تأييد فقط

أكد النائب إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، أن مؤتمر التحالف الداعم للمرشح عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية يهدف إلى خلق وعي لا تأييد فقط.

وقال منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، في كلمته الافتتاحية إن المؤتمر يقدم معلومات عن إنجازات الدولة المصرية خلال فترة حكم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي السابقة، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى خلق وعي لا تأييد فقط.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية ومنها محافظة الفيوم والإسكندرية، إذ يتناول الحديث عن الإنجازات التي تتم بالمحافظة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة قطاعات الخدمية والتنموية.