"الأونروا" تشكر مصر لجهودها فى إدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح

وجه كاظم أبوخلف، متحدث الأونروا في الضفة الغربية، الشكر لجمهورية مصر العربية، لجهودها في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن معبر رفح ليس تجاريًا، وإنما للمسافرين فقط، ومع ذلك لا تتأخر مصر عن المساعدة، بينما معبر كرم أبوسالم الذي يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي، هو المخصص للشاحنات، لكنه مغلق من يوم 7 أكتوبر، وهذا ما يفسر قلة حجم المساعدات.

وأشار إلى أنه كانت تدخل 500 شاحنة محملة بالمساعدات كل يوم، ونحن في اليوم الـ42، من العدوان، لم نصل لسقف 3 أيام من المساعدات في الحالات العادية، حجم الفجوة في الاحتياج كبير، وآلية الدخول وفرض التفتيش ووصولها للأونروا، في منتهى الصعوبة، الكميات التي وصلت استخدمت ليومين فقط، وهناك حلقة مفرغة حيث يستخدم كل شىء ضد المدنيين في غزة، والخبز أصبح حلمًا للبعض.