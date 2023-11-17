الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر حاشد لـ"حماة الوطن" بديروط لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة (صور)

جانب من مؤتمر دعم
جانب من مؤتمر دعم الرئيس السيسي

نظمت أمانة ديروط لحزب حماة الوطن، بمحافظة أسيوط مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وسط حضور المئات من المواطنين ورجال السياسة.

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جاء ذلك بحضور النائب مصطفى بدران امين الحزب بالمحافظة واميرة زيدان الامين  المساعد  للحزب والدكتور  شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني للعمل التنموي باسيوط والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر فرع اسيوط وشيخ نواب اسيوط السيد مصطفي قرشي،وامناء الامانات النوعية وامناء المراكز والوحدات الحزبية وعدد كبير من القوى السياسية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والقيادات الشعبية بالمحافظة ومركز ديروط.

وبدأت فقرات المؤتمر بالقرآن الكريم والسلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن العربي.

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السيسي رجل التوقيت لإنجازاته العظيمة وقدرته على التعامل مع المؤامرات

وكلمة الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني، تحدث بها عن لماذا السيسي رجل التوقيت والرجل المناسب، لإنجازاته العظيمة وقدرته علي التعامل مع المؤامرات الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة، مضيفا "غريب" ان للرئيس رؤية واضحة للقضاء علي الفقر والجوع والحماية الاجتماعية والقضاء علي العشوائية، ولابد أن نعرف أن الجمهورية الجديدة هي مش مجرد العاصمة الإدارية فقط ولكن هي اختلاف طريقة التفكير مع ملفات الوطن وتحول فكري مع الدولة المصرية في كافة الملفات.

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وكلمة للدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط ، متحدثا عن مكانة مصر من موقعها وعراقتها ولماذا السيسي هو المناسب لكونه الحكمة والارادة القوية لسيادته وقدرته علي انقاذ الدولة من كافة المكائد التي تتعرض لها الدولة المصرية.

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وكلمة للسيد النائب مصطفي بدران امين حزب حماة الوطن باسيوط،مقدما الشكر لكافة الحضور لتلبيتهم الدعوة الكريمة، وتحدث عن انجازات الرئيس في صعيد مصر وخاصة محافظة اسيوط ومركز ديروط تحديدا، وان حماة الوطن بكافة اعضاءه ومقراته يدعم ويساند السيد الرئيس، الصناعة بدات مع السيسي وتوسيع الرقعة الزراعية وقام بسد الفجوة بين الصعيد والمدينة والحضر.

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فالرئيس هو الذي واقف وساند وتصدي للتهجير لاهالي فلسطين ورغم كل المعاناة التي يقابلها الرئيس من بعض الدول العربية والدولة الاجنبية واختتم كلمته،بتقديم الشكر لامانة ديروط، وتكريم ابطال الجمهورية في الكارتيه والكونغو من ابناء ديروط وتوزيع شنطة مدرسية للاطفال الايتام بديروط.

أمانة ديروط حزب حماة الوطن محافظة أسيوط مؤتمر جماهيري حاشد تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي النائب مصطفي بدران أمين الحزب الدكتور شحاته غريب منسق عام التحالف الوطني للعمل التنموي

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