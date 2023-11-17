الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الكونتينر".. يستعرض مراحل التصنيع داخل مصنع كابسى للدهانات

برنامج الكونتينر
برنامج "الكونتينر"

استعرض برنامج "الكونتينر"، مع الفنان أحمد داود، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، رحلة كفاح شركة كابسي للدهانات، خلال جولة ميدانية داخل مصنع كابسي للدهانات.

وقال المهندس علاء سلامة، مدير إنتاج شركة كابسي للدهانات، إن مراحل التصنيع تبدأ باستخراج أوردرات التصنيع والتي تم إنشاؤها من قِبل إدارة التخطيط، وبعدها يتم تجهيز الخامات، وتحميلها على خطوط الإنتاج المختلفة حسب طريقة التصنيع المختلفة لكل منتج.

وأضاف أن هناك منتجات تحتاج لتجميع فقط، بدون عمليات طحن، وبالتالي تكون العملية مختصرة على التقليب والمكس فقط، موضحًا أن هناك بعض المنتجات طريقة تصنيعها تقتضي عملية طحن للمنتجات.

وتابع: "تنتهي عملية التصنيع عند إرسال عينة لمعمل الكوالتي لاختبار المنتج لمطابقته للمواصفات القياسية المبينة للشركة، ثم عملية التعبئة النهائية وخروج المنتج النهائي".

الكونتينر كابسي أحمد داود اون علاء سلامة

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