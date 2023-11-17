الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أشتية لـ بوريل: ما يجرى فى غزة قتل جماعى.. ويجب وقف جرائم الاحتلال

أشتيه وبوريل في رام
أشتيه وبوريل في رام الله-حرب غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الجمعة، إن ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي بروح الانتقام، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويجب على إسرائيل أن توقف جرائمها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع أشتية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم، بمدينة رام الله.

وأضاف أشتية: أن "الوضع في قطاع غزة مأساوي، حيث لا يتوفر لا طعام، ولا ماء، ولا شراب، والشعب يموت من الجوع والعطش، ويقوم الاحتلال بقصف المستشفيات هناك، وما يجب فعله هو وقف فوري لإطلاق النار، وأن تكون هناك حاجة لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، مع عودة النازحين إلى بيوتهم في شمال غزة، وأن يتم ربط شبكة المياه والكهرباء".

وأشار الى أن الضفة الغربية ليست بعيدة عن جرائم الاحتلال، حيث منذ السابع من أكتوبر استشهد 205 فلسطينيين.

وأردف: "أننا نوفر الماء، والدواء، والكهرباء، والبنى التحتية لقطاع غزة، وكوادرنا موجودة هناك منذ 17 عامًا، وندفع للأطباء والمدرسين، ولذلك إسرائيل أرادت أن تعاقبنا على ذلك، واقتطعت 600 مليون شيكل من إيراداتنا الضريبية".

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غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

وتابع: "إننا بانتظار حل سياسي يكون في إطار مؤتمر دولي، والاتحاد الأوروبي مؤهل للعب الدور المركزي والرئيسي في الدعوة لهذا المؤتمر استنادًا للقانون الدولي والشرعية الدولية، ونحن نريد إنهاء للاحتلال، ونقول إنه لا تجزئة للحل السياسي، وأي حل يجب أن يكون شاملًا، وقطاع غزة جزء من أراضي دولة فلسطين".

وشدد رئيس الوزراء على أن القيادة الفلسطينية جاهزة للانخراط في أي مسار سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية، وفي حال لم تلتزم إسرائيل بذلك، لا بد من فرض عقوبات جدية عليها.

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