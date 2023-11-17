بوريل: الأبرياء فى فلسطين يدفعون ثمن إخفاق المجتمع المدنى

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الحرب على غزة نتيجة إخفاق شامل من المجتمع المدني بأكمله، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع ثمن هذه الحرب.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذه الدائرة البشعة من العنف لا يمكن إنهاؤها إلا بحلول سياسية، مشيرًا إلى أنه يتحدث مع القيادات الفلسطينية للعمل مع الشركاء للتوصل إلى طريقة للمضي قدمًا والنظر فيما يمكن فعله على أرض الواقع لوضع نهاية لتلك الأزمة.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تبنى قرارًا إنسانيًا لتمرير المساعدات والمياه والوقود لقطاع غزة، مؤكدًا أنه تمت مضاعفة المساعدات الإنسانية 4 مرات.