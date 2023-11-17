الاتحاد الأوروبى: لا نقبل التهجير القسرى لأهالى غزة

طرح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعض الأفكار من أجل المساعدة في حل القضية الفلسطينية وإنهاء التدمير الذي تتعرض له غزة.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، متابعًا: "لا نقبل التهجير القسري والإزاحة الجبرية".

بوريل: نرفض تغيير الحدود الجغرافية

وتابع: "نرفض أيضًا تغيير الحدود الجغرافية، بالإضافة إلى ضرورة عدم توفير بيئة آمنة لحركة حماس في غزة"، مؤكدًا ضرورة أن تكون السلطة الأمنية في غزة في يد السلطات الفلسطينية فقط.

كما شدد "بوريل" على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية لإدارة الوضع في غزة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية في هذا الأمر.