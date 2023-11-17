بدأت برأس مال 50 ألف.. "الكونتينر" يسلط الضوء على رحلة كفاح كابسي للدهانات

استعرض برنامج "الكونتينر"، مع الفنان أحمد داود، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، رحلة كفاح شركة كابسي للدهانات.

وقال أحمد داود، إن هناك رحلة من التفوق والكفاح بدأت في شركة كابسي للدهانات، حيث بدأت برأس مال 50 ألف جنيه ومقر للشركة 300 متر، ولكن وصل الآن اسم كابسي في أماكن كثيرة حول العالم وفي سباقات السيارات.

ومن جانبه أضاف مهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة كابسي للدهانات، أن البداية كانت في عام 1985 في مدينة القنطرة، ولكن مع الوقت تطورت الشركة لتصل حاليًا للعالمية، موضحًا أن الشركة تصنع دهانات السيارات التي كانت من الصعب علي أحد تصنيعها.

وأوضح أن الباحثين في الشركة بذلوا مجهود كبير في أوروبا للحصول علي طريقة تصنيع دهانات السيارات، ولكن بعد سنة ونصف من البحث والدراسة توصلوا للطريقة الصحيحة.