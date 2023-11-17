التحالف الوطني ينظم مؤتمرا حاشدا بالفيوم لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلًا في مؤسسة الجارحي للتنمية، بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الجمعه، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والنائب محمد جمال الجارحي عضو مجلس النواب، وأعضاء التحالف الوطني، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعلن الجميع دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنهم معه فى أى قرار يتخذه لصالح الوطن وأنهم يعلنون تأييده فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم.

وتعاهد الجميع فى نهاية اللقاء على دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية والوقوف صفا واحدا مع الدولة المصرية.

وخلال المؤتمر تم استعراض جميع الإنجازات والمشروعات التى حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية خاصة محافظة الفيوم، وشهد المؤتمر حضور نحو خمسة آلاف مواطن، وعدد من قادة الرأى بالمحافظة، من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلى المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة بالمحافظة والقيادات الشابة الفاعلة بها.