التحالف الوطنى: ما قدمته الشركة المتحدة من مساعدات للفلسطينيين رسالة إنسانية عظيمة

أكد عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرار إمداد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، وذلك بوتيرة متزايدة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضغطت الدولة المصرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية ضغطت بكل مكوناتها لتسهيل وصول المساعدات لتخفيف حجم المعاناة الذي يتفاقم يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يبذل أقصى جهد ويعمل وفقًا لاستراتيجيات متعددة.

رسالة عظيمة

وتابع: "ما قدمته (المتحدة) من شاحنة المساعدات يعد رسالة إنسانية عظيمة سطرتها (المتحدة) للعالم الإنساني، للتأكيد أن حجم المساعدات المصرية تم تشكيله من كل قطاعات المجتمع المصري".

وواصل: "اعتصم عدد من العاملين بالتحالف الوطني للعمل الأهلي ومتطوعون أمام المعبر لأيام عديدة من أجل إيصال المساعدات، وبالفعل تم الرضوخ للمطلب المصري ودخلت المساعدات إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، ومن ثم إلى الأشقاء في قطاع غزة، وانتقلنا من مرحلة المساعدات إلى الجسر البري".

وقال إن غرفة العمليات في التحالف تعمل على إدارة الأزمة، وما زالت تديرها باحترافية شديدة بخطوات مرحلية، بدأت باستراتيجية القوافل الممتدة وصولًا إلى جسر المساعدات، مشيرًا إلى أن هناك إصرارًا كبيرًا من قبل شباب التحالف والمتطوعين على توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة ودخولها من معبر رفح منذ الأيام الأولى للحرب، ورفع شعار "مسافة السكة".

