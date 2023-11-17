الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح حازم عمر يستعرض محاور برنامجه الانتخابى لإصلاح منظومة المحليات

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

تحدث المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، عن عدد من مشكلات محافظات شمال الدلتا التي وصلته.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن معظم ما وصله من القيادات الشعبية في المحافظات، متصل في أساسه بالإدارة المحلية والخدمات والتنمية.

وتابع في تصريحات له: "برنامجنا الانتخابي مدروس بشكل مستفيض ومستحيل عرض كل جوانبه في اللقاءات الإعلامية، ولكننا فقط نتحدث عن الخطوط العريضة".

وأكد أن الحديث عن الإدارة المحلية وإصلاحها يحتاج إلى فهم جيد للمنظومة من خلال الاستعانة بتجارب دول العالم.

ولفت إلى أن "المحليات" تمثل عصب الدولة وشريان الحياة، وأي خلل بها يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في كل مكان، وهناك حاجة ماسة لإصلاح الإدارة المحلية، بحيث تتكامل مع المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المركزية.

ولفت: "ندرك أن الوصول إلى إدارة محلية تليق بمصر هو هدف كبير بعد أن أصبحت منظومة شديدة الصعوبة يئن منها العاملون بها أو المتعاملون بها، بما يفرض ضرورة العمل على قانون جديد لضبط هذه المنظومة".

واستعرض المرشح الرئاسي حازم عمر استراتيجيته لإصلاح المحليات من خلال المحاور التالية:

- سرعة تشكيل مجالس محلية قوية بأعضاء ذوي كفاءات عالية تكون مهمتها التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات المستحقة للمواطنين.

- إعادة تقسيم المحافظات ومنع التعديات والعشوائيات وزيادة التواصل مع المواطنين وتقديم خدمات متميزة وتطوير المناطق المهملة وتشجيع الاستثمار المحلي.

- وضع خاص لمدينة القاهرة وإبعاد التشوهات من أطرافها وتقسيمها إلى محافظتين.

- عودة الأمانة العامة للإدارة المحلية وعودة تبعتها لمجلس الوزراء.

- الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية.

- المحافظات تحصل على نسبة كبيرة من إيرادات أجهزتها تحفيزا لهم على تحسين الخدمات.


- استكمال مشروع الدولة لإنشاء أكاديميات الإدارة المحلية المعطلة.

- تحسين خدمات التنمية المحلية للمواطنين بالمحافظات واختيار ممثلين عن سكانها في المحليات والمجالس النيابية.

txt

بدء فعاليات المؤتمر الانتخابي الأول لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر

txt

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعقد مؤتمرها الانتخابى الأول.. اليوم



بدء فعاليات المؤتمر الانتخابي الأول لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر


وبدأت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابي الأول لحملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه فيديو تسجيلي للمهندس حازم عمر، يتحدث خلاله عن برنامجه الانتخابي وشعار حملته.

يناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

حضر المؤتمر قيادات ونوّاب حزب الشعب الجمهوري وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا، كما شاركت وفود من عدد من أمانات الحزب بالمحافظات.
 

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر الشعب الجمهوري النقاط العريضة اللقاءات الإعلامية القيادات المؤثرة شمال الدلتا الادارة المحلية

الأكثر قراءة

عاجل.. مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

"القاهرة الإخبارية": بدء إدخال الوقود إلى قطاع غزة غدًا

تزوجت كمال الشناوي وأبدعت في الرقص.. ما لا تعرفه عن هاجر حمدي

مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة" عبر قناة DMC الحلقات الجديدة

نايل سات.. تردد قناة النهار الجديد للأفلام الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة