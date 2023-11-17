المرشح حازم عمر يستعرض محاور برنامجه الانتخابى لإصلاح منظومة المحليات

تحدث المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، عن عدد من مشكلات محافظات شمال الدلتا التي وصلته.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن معظم ما وصله من القيادات الشعبية في المحافظات، متصل في أساسه بالإدارة المحلية والخدمات والتنمية.

وتابع في تصريحات له: "برنامجنا الانتخابي مدروس بشكل مستفيض ومستحيل عرض كل جوانبه في اللقاءات الإعلامية، ولكننا فقط نتحدث عن الخطوط العريضة".

وأكد أن الحديث عن الإدارة المحلية وإصلاحها يحتاج إلى فهم جيد للمنظومة من خلال الاستعانة بتجارب دول العالم.

ولفت إلى أن "المحليات" تمثل عصب الدولة وشريان الحياة، وأي خلل بها يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في كل مكان، وهناك حاجة ماسة لإصلاح الإدارة المحلية، بحيث تتكامل مع المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المركزية.

ولفت: "ندرك أن الوصول إلى إدارة محلية تليق بمصر هو هدف كبير بعد أن أصبحت منظومة شديدة الصعوبة يئن منها العاملون بها أو المتعاملون بها، بما يفرض ضرورة العمل على قانون جديد لضبط هذه المنظومة".

واستعرض المرشح الرئاسي حازم عمر استراتيجيته لإصلاح المحليات من خلال المحاور التالية:

- سرعة تشكيل مجالس محلية قوية بأعضاء ذوي كفاءات عالية تكون مهمتها التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات المستحقة للمواطنين.

- إعادة تقسيم المحافظات ومنع التعديات والعشوائيات وزيادة التواصل مع المواطنين وتقديم خدمات متميزة وتطوير المناطق المهملة وتشجيع الاستثمار المحلي.

- وضع خاص لمدينة القاهرة وإبعاد التشوهات من أطرافها وتقسيمها إلى محافظتين.

- عودة الأمانة العامة للإدارة المحلية وعودة تبعتها لمجلس الوزراء.

- الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية.

- المحافظات تحصل على نسبة كبيرة من إيرادات أجهزتها تحفيزا لهم على تحسين الخدمات.



- استكمال مشروع الدولة لإنشاء أكاديميات الإدارة المحلية المعطلة.

- تحسين خدمات التنمية المحلية للمواطنين بالمحافظات واختيار ممثلين عن سكانها في المحليات والمجالس النيابية.





بدء فعاليات المؤتمر الانتخابي الأول لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر



وبدأت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابي الأول لحملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه فيديو تسجيلي للمهندس حازم عمر، يتحدث خلاله عن برنامجه الانتخابي وشعار حملته.

يناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

حضر المؤتمر قيادات ونوّاب حزب الشعب الجمهوري وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا، كما شاركت وفود من عدد من أمانات الحزب بالمحافظات.

