تؤدي إلى الموت.. أشياء يجب الابتعاد عنها أثناء سقوط الأمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية يُصاحبها أمطار متوسطة تصل إلى رعدية أحيانًا خلال الأسبوع المُقبل على كافة أنحاء البلاد، مُشيرة إلى توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة أوقات سقوط الأمطار.

وبالتزامن مع سقوط الأمطار، لابد على الأشخاص تجنّب عدّة أشياء لتقليل حوادث الطرق أو الوفاة. إليك بعض النصائح الأساسية واحتياطات السلامة التي ستساعد في الحفاظ على سلامتك والأشياء التي يجب تجنبها.

لا تلمس الأسلاك الكهربائية

من أهم نصائح السلامة في موسم الأمطار هو الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية، خاصة تلك التي سقطت بسبب الأمطار الغزيرة أو التي تتدلى بشكل غير مستقر من العمود على وشك السقوط.

على الرغم من أن الكثير من الناس لا يدركون ذلك، إلا أن هذه الأسلاك، خاصة "العارية" قد يكون لمسها قاتلًا، كذلك الأعمدة الكهربائية المتساقطة أيضًا.

تجنب القيادة أثناء هطول الأمطار

حوادث الطرق شائعة جدًا خلال موسم الشتاء لذا من المهم توخي المزيد من الحذر، يمكن أن تصبح الطرق زلقة جدًا، لذا يُنصح بتجنب القيادة في هذا الوقت قدر الإمكان.

تجنب الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية والماء لا يختلطان، إذ يزيد استخدام الأجهزة أثناء العواصف من خطر حدوث صدمات كهربائية، خاصة إذا كان هناك احتمال لتسرب المياه، يمكن أن تشكل الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى خطرًا أيضًا عند توصيلها بالشواحن. لذا من أجل السلامة، من الأفضل فصل الأجهزة الكهربائية وتجنب استخدامها أثناء العواصف والانتظار حتى يصبح الطقس صافيًا.

السلامة من البرق

يعد البرق أحد أقوى الظواهر الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بها، ويعد اتخاذ الاحتياطات أمرًا بالغ الأهمية إذا وجدت نفسك بالخارج أثناء عاصفة رعدية، خاصة الحقول المفتوحة والأشجار العالية التي يمكن أن تجذب البرق، لذا يجب تجنبها.

تجنب السفر ليلًا

الليل يقلل بالفعل من الرؤية، والأمطار تؤدي إلى تفاقم هذا التحدي، وقد يؤدي مزيج الظلام والمطر إلى صعوبة رؤية العوائق أو المناطق التي غمرتها الفيضانات أو غيرها من المخاطر على الطريق. لذا يُنصح بتجنب السفر أو الحد منه خلال الليالي الممطرة لتقليل المخاطر المحتملة كلما أمكن ذلك.