الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منظمة يوروبول تدعو للمساعدة فى القبض على 50 مطلوبًا للعدالة بأوروبا

أوروبا
أوروبا

نشرت منظمة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول"، اليوم الجمعة، قائمة لأكثر الأشخاص المطلوبين للعدالة في أوروبا، ودعت الجمهور العام للتصرف كـ"الأبطال" لاقتفاء أثرهم.

وقالت "يوروبول"، في مقرها بمدينة لاهاي، إن الخمسين شخصا الفارين من العدالة مطلوبون في جرائم خطيرة مثل القتل وتهريب البشر والسطو المسلح والجريمة السيبرانية.

وشعار الحملة الجديد هو "هل يمكنك أن تكون بطلنا المقبل؟". وجرى إنتاج أربع قصص مصورة عن أبطال خارقين مستندة إلى حالات حقيقية، وسوف يتم توزيعها عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أن المواطنين مدعوون للاطلاع على ملفات قائمة الأشخاص الخمسين المطلوبين على وجه السرعة عبر الإنترنت، كما يمكنهم إرسال معلومات لا تحمل أسماء مرسليها عبر الإنترنت.

منظمة إنفاذ القانون يوروبول اوروبا لاهاي جرائم خطيرة

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