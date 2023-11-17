أهم ممرات العالم الملاحية.. قطع أثرية شاهدًة على افتتاح قناة السويس

154عامًا مضت على الحدث الأشهر في تاريخ مصر.. افتتاح قناة السويس، ففي مثل هذا اليوم 17 نوفمبر 1869، فرضت قناة السويس منذ لحظة افتتاحها، أهميتها على العالم باعتبارها أهم المعابر الملاحية، فهي تربط الشرق والغرب، وتعدّ شريانا رئيسيًا للاقتصاد المصري.

قصة حفر وافتتاح قناة السويس

وترجع أهمية قناة السويس إلى أنها أهم ممر ملاحي عالمي يربط بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتعود فكرة حفرها إلى عهد الملك سنوسرت الثالث عندما قام بحفر قناة سيزوستريس.

ولكن يرجع التاريخ الفعلي لبدء حفر قناة السويس لعهد محمد سعيد باشا والي مصر، حيث كان فرديناند ديليسبس صديقًا مقربًا منه فأشار على محمد سعيد باشا بفكرة حفر قناة السويس وبدأ يعدد له مزاياها وبأنها القناة التي ستربط الشرق بالغرب وأنها ستخلد ذكراه وفي عام ١٨٥٤م.

استطاع محمد سعيد باشا، أن يحصل على فرمان امتياز حفر قناة السويس البحرية وضرب ديلسبيس أول ضربة له في 25 أبريل 1859 يذانًا بحفر القناة وانتهى الحفر في 8 أغسطس1869.

وفي احتفال أسطوري، لا ينساه التاريخ، افتتح الخديوي اسماعيل القناة في 17 نوفمبر 1869، حيث دعا الخديوي اسماعيل العديد من زعماء العالم وكان على رأسهم الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث إمبراطور فرنسا، وعلى شرف الاحتفال قام بتطوير مدينة القاهرة وجعلها تبدو كباريس الشرق.

وبالتزامن مع ذكرى افتتاح قناة السويس، ونستعرض في السطور التالية قطع أثرية ارتبطت بهذه المناسبة التاريخية الهامة.

اللوحات الزيتية لحكام ارتبطت أسمائهم بقناة السويس

يمكن لمحبي التاريخ والآثار، زيارة متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، للتجول بين سرايات المتحف ومشاهدة بعض اللوحات الزيتية لبعض حكام الأسرة العلوية والتي ارتبطت أسمائهم بحفر وافتتاح قناة السويس.

ووفقًا لقطاع المتاحف، تعرض أيضًا بسراي العرش لوحة لـ سعيد باشا الذي تم في عهده توقيع عقد امتياز حفر قناة السويس، يليها لوحة للخديوي إسماعيل الذي تم في عهده افتتاح القناة فى17 نوفمبر عام 1896م، كما نرى بسراي الإقامة بالطابق الأول على اليمين تمثال من الرخام الأبيض للخديوي إسماعيل على قاعدة من الرخام أيضًا.

ميدالية تذكارية عن افتتاح قناة السويس

يعرض متحف المركبات الملكية ميدالية تذكارية صممت بمناسبة افتتاح قناة السويس تحمل صورة الخديوي إسماعيل ونقش عليها باللغتين العربية والفرنسية، فنجد على الوجه الأول "يعيش إسماعيل باشا خديوي مصر سنة ١٨٦٩م"، أما الوجه الآخر " تذكار لفتح خليج السويس في سنة ١٨٦٩م".

تُعرض الميدالية بفاترينة المجوهرات بقاعة الاستقبال.

العربة "كلش الخصوصي"

تزينت العربة "كلش الخصوصي" التي أقلها الخديوي اسماعيل برفقة الإمبراطورة أوجيني أثناء الاحتفال بافتتاح قناة السويس، وجاء تصميم العربة لتكون مكشوفة على شكل قارب صُممت خصيصًا في فرنسا لتتناسب مع الاحتفال.

وتوجد هذه العربة في متحف المركبات الملكية حاليًا، كما يضم المتحف العديد من المقتنيات المرتبطة بافتتاح قناة السويس، التي ما زالت شاهدة على هذا الحدث التاريخي.