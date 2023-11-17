"القاهرة الإخبارية": بدء إدخال الوقود إلى قطاع غزة غدًا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، أعلن عن أن إدخال الوقود إلى قطاع غزة سوف يبدأ اعتبارًا من غدٍ السبت.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أشار إلى أن كمية الوقود التي ستدخل إلى غزة تمثل 3% مما كان يدخل يوميًا قبل الحرب.

وأوضحت القاهرة الإخبارية أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أكد أنه لا يوجد هناك صفقة لتبادل الأسرى ولن نوقف إطلاق النار دون تحرير المحتجزين.