الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: 56 نائبًا بحزب العمال البريطاني يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لندن، إنّ هناك 56 من نواب حزب العمال البريطاني يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار معارضين موقف قيادة حزب العمال البريطاني، مشيرًا إلى أن الأخير عبر عن أسفه لعدم التزام جميع أعضاء حزبه بموقفه الحزبي.

وأضاف “بشير”، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن حزب العمال البريطاني عاد وأكد على التزام حزبه بالموقف الداعم لإسرائيل والرافض لوقف اطلاق النار ولكنه يؤيد تعليق القتال لساعات من أجل تقديم المساعدات وليس وقف إطلاق النار.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك حملة لجمع التوقيعات لإلزام البرلمان البريطاني بمناقشة الضغط بجهة فرض وقف إطلاق النار الفوري في غزة ومناقشة أصل الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أبو بكر بشير، أن البرلمان البريطاني ملزم بمناقشة الملفات التي تم توقيع أكثر من 100 ألف شخص، وحتى هذه اللحظة وقع أكثر من 240 ألف شخص على هذه العريضة المطالبة البرلمان بالاجتماع ومناقشة الملف.

وتابع: “الحكومة البريطانية ردت على الحملة وقالت أنها لطالما زعمت تعليق القتال وإدخال المساعدات لغزة وخروج الرهائن من هناك، لكن ما يحدث داخل حزب العمال هو الأبرز حيث لدينا استقالات من وزراء حكومة الظل اعتراضًا على موقف الحزب الرافض لوقف إطلاق النار في غزة”.

القاهرة الإخبارية حزب العمال البريطاني البرلمان البريطاني وقف إطلاق النار

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