الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: إسرائيل لم تحقق هدفًا واحدًا فى حربها ضد غزة

عادل حمودة
عادل حمودة

قلّل الكاتب الصحفي عادل حمودة من قدرة إسرائيل على كسب معاركها، قائلاًَ: "قيل 7 أكتوبر 2023 و6 أكتوبر 1973 هناك إيمان مطلق بأن جيش إسرائيل لا يقهر وأنه يكسب كل حروبه، وأن الموساد لا يستطيع أن يصل إليه أحد".

أضاف حمودة، الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه فجأة رأينا أن هذا وهم كبير، وحتى بعد مرور 41 يومًا من أحداث 7 أكتوبر الماضي لم تستطع إسرائيل أن تحقق هدفا واحدا من أهداف الحرب التي أعلنت عنها، حيث إنها لم تصل إلى حماس ولم تفرج عن رهينة واحدة، مشيرًا إلى أن الخدع التي قامت بها إسرائيل في مجمع الشفاء الطبي بغزة ليس سوى عبث سخيف.

وأوضح أن إسرائيل ليست دولة مغتصبة أو استعمار استيطاني فحسب، بل هى قاعدة حقيقية لمنع كل ما يمكن أن يعادي أمريكا في أن يتدخل في منطقة الشرق الأوسط؛ لأن العدو الرئيسي اليوم لأمريكا هي الصين وروسيا بالدرجة الأولى وإيران في المرتبة الرابعة أو الثالثة، مؤكدًا أن الخوف الأساسي الآن للولايات المتحدة هى الصين ومن ثم هى تخشى أن يحدث أي شيء لإسرائيل.

القاهرة الإخبارية 7 أكتوبر 6 أكتوبر حماس مجمع الشفاء الطبي

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