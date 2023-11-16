الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير فلسطيني: نرى تعنت من الاحتلال وانقطاع الاتصالات في غزة أمر غير مسبوق

الدكتور إسحاق سدر
الدكتور إسحاق سدر

قال الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 70% من شبكة الاتصالات في غزة ونناشد بإعادة تشغيل ما تبقى منها، مشيرًا إلى أن انقطاع شبكة الاتصالات في قطاع غزة بعد توقف المولدات الرئيسية إثر نفاد الوقود.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نرى تعنتا من الاحتلال في التعامل مع المؤسسات الأممية وانقطاع الاتصالات في غزة أمر غير مسبوق، مؤكدًا أنه يجب العمل على تأمين المستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة.

ووجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، نداءات استغاثة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات واستعادة خدمة الاتصالات في غزة.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي الاتصالات غزة

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