جيش الاحتلال: مستشفيات شمال غزة باتت مناطق قتال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن متحدث جيش الاحتلال أكد أن مستشفيات شمال غزة باتت مناطق قتال.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن متحدث جيش الاحتلال أوضح أن القوات الإسرائيلية تنفذ عملية دقيقة وبطيئة في مستشفى الشفاء، مشيرًا إلى أن 372 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ 7 أكتوبر

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه يجب ألا تتعرض المستشفيات للقصف، وعلى إسرائيل تجنب قتل المدنيين.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها تتواصل مع إسرائيل؛ لضمان سلامة المدنيين ويتعين توفير ممرات آمنة للمدنيين.