الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق لـ أحمد فتوح على فوز المنتخب الوطنى فى مواجهة جيبوتى

أحمد فتوح
أحمد فتوح

علق أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على فوز الفراعنة الساحق على منتخب جيبوتي، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وتقام النسخة المقبلة، من مونديال (2026) في ثلاث دول مختلفة، وهي (المكسيك وكندا والولايات المتحدة).

ونشر فتوح صورة عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، مصاحبة بتعليق :"المتعشم في الله مجبور".

احتفال أحمد فتوح 

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية، قد شهدت خلافات حادة بين أحمد فتوح ونادي الزمالك، على خلفية مغادرة اللاعب معسكر الفريق الأبيض رفقة الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري ورفضهم العودة، ليلة مباراة زد، بمسابقة دوري نايل.

وتسببت هزيمة الأبيض أمام زد، في الجولة السادسة بدوري نايل بهدفين مقابل هدف، في زيادة توتر العلاقة بين اللاعب والزمالك، ليقرر مسئولو الفارس الأبيض إيقاف اللاعبين الثلاثة مع تحويلهم للتحقيق وعرضهم للبيع، فضلًا عن خصم 25% من قيمة عقدهم.

أحمد فتوح

إلا أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، تجاهل عقوبة الزمالك ضد صبحي وفتوح، وقرر ضمهما لمعسكر الفراعنة الحالي، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وشارك أحمد فتوح، في تشكيلة المنتخب الوطني الأول الأساسية أمس أمام منتخب جيبوتي، على استاد القاهرة الدولي.

وحقق الفراعنة فوزًا ساحقًا على المنافس بنتيجة 0/6، في الجولة الأولى من تصفيات مونديال (2026).

سجل مهرجان أهداف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في الدقائق 17 و22 من ضربة جزاء، و48 و69.

بينما كان الهدفان الخامس والسادس من نصيب مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه على الترتيب في الدقائق الـ73 و89 من عمر المباراة.

ويتواجد أحمد فتوح حاليًا، مع قائمة الفراعنة لملاقاة منتخب سيراليون، في تمام السادسة مساء بعد غدٍ الأحد، بليبريا، في الجولة الثانية من تصفيات البطولة ذاتها.

أحمد فتوح
المنتخب الوطني الأول أحمد فتوح تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 الزمالك تعليق أحمد فتوح

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