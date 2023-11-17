الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ 58 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة في حملات أمنية مكبرة

حملة أمنية
حملة أمنية

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 58117 حكمًا قضائيًا متنوعًا، خلال 24 ساعة.

وجاءت الأحكام على النحو التالي: (161) حكم جناية، (19069) حكم حبس جزئى، (3117) حكم حبس مستأنف، (27795) حكم غرامة، و(7975) مخالفة. 

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يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية مجال تنفيذ الأحكام حكم حبس جزئى حكم جناية حكم حبس مستأنف حكم غرامة أعمال البلطجة

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