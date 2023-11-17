الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملة على بشتيل.. ضبط 37 تاجر مخدرات وتنفيذ 203 أحكام قضائية

حملة أمنية
حملة أمنية

وجهت الأجهزة الأمنية حملات أمنية بمنطقة بشتيل بالجيزة استهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين على القانون.

أسفرت جهودها، خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط (37 قضية بإجمالى 37 متهمًا) وبحوزتهم (كميات من "الحشيش، الهيروين، الأيس" المخدر– كمية من الأقراص المخدرة– 3 فرد خرطوش). 

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ضبط عقاقير طبية مخدرة خلال حملة أمنية على شركات الأدوية بالجيزة

وبمجال تنفيذ الأحكام ضبط (6 حكم جناية– 128 حكمًا جزئيًا– 21 حكمًا مستأنفًا– 30 حكم غرامة– 28 مخالفة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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