السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 37 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بـ3 محافظات

قطاع الأمن العام
قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية

شنَّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، أسوان، ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث تم ضبط عدد 37 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالها: "15 بندقية آلية - 16 بندقية خرطوش - 18 فرد محلى - 3 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة 37 متهمًا لـ 26 منهم معلومات جنائية، وضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدري "الحشيش، الشابو" بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها: "كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،600 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" بحوزة 5 متهمين "لهم معلومات جنائية". 

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 9 متهمين لـ 8 منهم معلومات جنائية.

قطاع الأمن العام اسيوط أسوان دمياط بندقية خرطوش بندقية آلية قضية سلاح نارى

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