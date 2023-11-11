السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة حصيلة إيراد محطة وقود بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة سرقة حصيلة إيراد إحدى محطات الوقود بالقليوبية، حيث تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من "مدير محطة وقود بدائرة القسم" بتضرره من "عامل بذات المحطة" لتكليفه بإيداع مبلغ مالى "حصيلة إيراد المحطة المشار إليها" بأحد البنوك، وعدم التزامه بذلك، بزعم قيام مجهولين يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية وخطف حقيبة وبداخلها المبلغ المالي حال سيره على مقربة من المحطة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه، و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق فيما بينهم واختلاق الواقعة عن طريق استقلال سيارة "مستأجرة"، وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله، وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو فى حقه من ادعائه بتعرضه لواقعة سرقة، وأضافوا باقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، كما أرشدوا عن "جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة"، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالى.

الداخلية محطات الوقود القليوبية سرقة

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