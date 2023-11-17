برلمانية: توجيهات السيسى بشأن أطفال غزة "ملحمة إنسانية مصرية"

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن،توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة علاج الطفل الفلسطيني، عبدالله كحيل، بالمستشفيات المصرية الكبري، استجابة لمناشدة الطفل الفلسطيني المسئولين المصريين بعلاجه جراء إصابة خطيرة تعرضت لها قدماه وتخوفه من تطور حالته مما قد يضطر الأطباء إلى بترها، وكذلك الأطفال حديثو الولادة من قطاع غزة حفاظًا على حياتهم.

تخفيف الأعباء عن الأشقاء

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار الجهود المصرية المكثفة لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في فلسطين وغزة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والمساعدة والمساندة مما يعانيه من دمار وحصار جراء حرب الإبادة الجماعية الوحشية التي يشنها العدوان الإسرائيلي علي أهالي القطاع، مؤكدة أن مصر تسطر من جديد "ملحمة إنسانية" تسجل في تاريخها المشرف تجاه مواقفها بجانب الأشقاء في المحن والأزمات.

مساعي نقل حديثي الولادة

وكشفت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن وجود مساعٍ واتصالات مصرية مكثفة لسرعة نقل الأطفال حديثي الولادة والمصابين من مستشفيات قطاع غزة إلى مصر، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، حفاظًا على حياتهم، مشيرة إلى أن حياة أكثر من مليون طفل في غزة مهددة نتيجة نقص الوقود والأدوية والإسعافات وانهيار الخدمات الصحية، في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء بذل كل الإمكانات المتاحة لإسعافهم وإبقائهم على قيد الحياة، بعد توقف وحدة العناية المركزة والحضانات في المستشفيات التي تم تدميرها وتعطلت نتيجة قطع الكهرباء ونقص الوقود.

وأكدت نائبة حماة الوطن أن مصر ستظل دائمًا على عهدها في تحمل مسئولياتها لمساعدة ودعم أشقائها الفلسطينيين، وبذلها المزيد من الجهود على المستوى الإنساني والدبلوماسي من أجل الوصول إلى مخرج عاجل من هذا النفق الدموي المظلم، وإنهاء التصعيد الحالي واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين في دولتهم.

واختتمت نيفين حمدي، قائلة: "إن القيادة السياسية المصرية دائمًا ما تستجيب وتسارع وتبادر بتقديم الدعم اللازم حال تعرض أي من الدول الشقيقة لأزمة ما، والتي ستنعكس آثارها السيئة علينا بشكل أساسي، فما بالكم بقطاع غزة فهي بوابتنا الشرقية وجزء من الأمن القومي المصري".