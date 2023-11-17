مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع شيكابالا وقرار جديد بشأن "أبوسليم"

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، خوض تدريبات غدًا السبت على فترتين.

وسيؤدي الفارس الأبيض مرانه الأول في التاسعة صباحًا، على أن يخوض المران الثاني في الثالثة عصرًا.

وعقد معتمد جمال جلسة خاصة مع محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية.

وتحدث معتمد جمال مع “شيكابالا”، عن أهمية دوره القيادي مع الفريق خلال الفترة الحالية، كما اطمأن على اللاعب بعد معاناته من إجهاد عضلي.

وشارك “شيكابالا” في الجزء الأول من المران مع زملائه في تدريبات الكرة، قبل أن يخوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء، حارسي المرمى، قبل المشاركة في التقسيمة الفنية.

ومن جانب آخر، خاض سيف الدين الجزيري، المهاجم، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الفريق اليوم، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى الجزيري تدريبات تحت إشراف علاء رجب، مخطط الأحمال، في إطار تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به.

ويعاني سيف الدين الجزيري من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

أما الظهير الأيسر عبدالله جمعة، فأدى تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانزيوم داخل النادي.

وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وضع برنامج تأهيلي خاص لجمعة، بعد شكواه من الإصابة في الركبة التي منعته من خوض التدريبات الجماعية.

ويستعد الفارس الأبيض حاليًا لبدء مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، فضلًا عن استئناف مسابقة دوري نايل المتوقفة حاليًا، لارتباط المنتخب الوطني الأول بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026) في كل من المكسيك وأمريكا وكندا.

ومن المقرر أن يوجه الزمالك نظيره أبوسليم الليبي، يوم 26 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة القارية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من كأس الكونفيدرالية، بجوار ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبوسليم الليبي.

ويمتلك الفارس الأبيض لقبًا وحيدًا من كأس الكونفيدرالية، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي عام 2019.