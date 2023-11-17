رئيس الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة: "تأهلنا رسميا لأوليمبياد باريس.. 7500 جنيه مكافأة لكل لاعب"

قال الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن مصر تأهلت رسميا الى أوليمبياد باريس 2024 بصحبة المنتخب الإيرانى بعد بلوغ المباراة النهائية لبطولة العالم، حيث يتأهل المنتخبين الأول والثانى من بطولة العالم إلى الأوليمبياد، مشيرا إلى أن مصر ستمثل قارة أفريقيا فى الدورة الأوليمبية المقبلة، لافتا إلى أن المنتخب المصرى لأول مرة فى تاريخه يتأهل لنهائى بطولة العالم، ولأول مرة أيضا يتأهل منتخب إفريقي وعربي إلى المباراة النهائية لبطولة العالم .

وأضاف الدكتور مصطفى صادق أنه قام فور إنتهاء مباراة أمس مع المنتخب الألمانى فى الدور قبل النهائى والتى فاز فيها منتخبنا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، وصعد من خلالها منتخبنا إلى نهائى البطولة ، بالتوجه إلى غرفة خلع الملابس وتهنئة اللاعبين بالتأهل لنهائى البطولة لأول مرة فى تاريخ الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة ، وبالمستوى المتميز الذى ظهر به جميع اللاعبين خلال مباراة المانيا فى الدور قبل النهائى .

أشار الدكتور مصطفى صادق أنه وعد اللاعبين بمنحهم مكافأة تشجيعة وايجادة للاعبين والجهاز الفنى والإدارى من ميزانية الاتحاد ، وليس من ميزانية البطولة قدرها 7500 جنيه ، مضيفا أنه وعد منتخب السيدات الذى يلعب على فى دور الثمانية لأول مرة فى تاريخه ، مكافأة تشجيعة من ميزانية الاتحاد أيضا قدرها 1500 جنيه، نظرا لأنه المنتخب تم تكوينه حديثا، ومعظم لاعباته من صغار السن ، وما يزال المستقبل أمامهن لسنوات، لاكتساب الخبرات واللعب على المربع الذهبى فى البطولات المقبلة.

وأدى منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال تدريبا قويا اليوم الجمعة ، تبعه جلسة استشفائية وجلسات تدليك للاعبين لفك حالات الإجهاد التى لحقت ببعض اللاعبين ، ثم القى الجهاز الفنى محاضرة نظرية ، تبعها مشاهدة لبعض مباريات المنتخب الإيرانى المنافس لتحديد مواطن قوته للتصدى لها ، ونقاط ضعفه للعب عليها ، استعدادا للمواجهة المهمة والمرتقبة مع المنتخب الإيرانى القوى بطل العالم فى نهائى بطولة العالم التى تقام فى السادسة من مساء غد السبت ، والتى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية.



تقام اليوم أربع مباريات فى منافسات الرجال لتحديد المراكز من 9 وحتى 13، فيلعب منتخب رواندا مع الهند ، وفرنسا مع الجزائر ، وفرنسا مع بريطانيا ، والجزائر مع الهند ، وفى منافسات السيدات يلعب منتخبنا الوطنى مع نظيره السلوفيني ، كما يلعب المنتخب الأوكرانى مع نظيره الرواندى ، وألمانيا مع كندا ، والصين مع البرازيل ، وتلعب المنتخبات الفائزة على المراكز من الأول وحتى الرابع ، فى حين تلعب المنتخبات الخاسرة على المراكز من الخامس وحتى الثامن غد السبت ، فى حين حصل كل من منتخبى منغوليا وهولندا على المركزين التاسع والعاشر على الترتيب بعد احتلالهما المركز الخامس والأخير فى المجموعتين.