الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

يجبر الأطفال على التسول.. سقوط توربينى بولاق أبوالعلا فى قبضة الأمن

توربيني بولاق أبوالعلا
توربيني بولاق أبوالعلا

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على توربيني جديد في بولاق أبوالعلا، يجبر الأطفال على التسول والاستيلاء على أموالهم تحت تهديد السلاح.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بالقاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض– مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته عدد 2 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم بإستغلالهما فى أعمال التسول والإستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

 

الأجهزة الأمنية توربيني جديد بولاق ابوالعلا يجبر الأطفال على التسول الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قطاع الشرطة المتخصصة

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