"صناعة الشيوخ": توطين صناعة السيارات داخل مصر يحد من الاستيراد ويزيد الصادرات

اعتبر المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اتجاه مصر لـ تجميع السيارات محليًا بمثابة خطوة مهمة لتعميق وتوطين صناعة السيارات داخل مصر وحل أزمة المعروض في السوق والسيطرة على نزيف العملة للاستيراد.

وطالب "المنزلاوي" في بيانٍ أصدره اليوم، من الحكومة إعطاء أكبر اهتمام بتصنيع وتوطين مختلف الصناعات الخاصة بقطع غيار السيارات داخل مصر من خلال إنتاج قطع غيار السيارات داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدًا أن تنفيذ هذا الاقتراح سيؤدى الى الحد من استيراد قطع غيار السيارات للحد من الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.

وأعلن المهندس محمد المنزلاوي، تأييده التام لسياسات الحكومة خلال الفترة الحالية إلى زيادة تجميع السيارات محليًا كمحاولة من الحكومة لحل أزمة القطاع الذي عانى خلال آخر عامين من نقص حاد في المعروض وارتفاع قياسي في الأسعار بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد مثمنًا توقيع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لاتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات لبدء تصنيع السيارات محليا في مصر.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوي، بتوجيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، مطالبًا بأن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات بصفة عامة والسيارات الكهربائية في مصر بصفة خاصة، خاصة أن السيارات الكهربائية لن تنتشر في السوق المصرية إلا بعد البدء في تصنيعها محليًا وطرحها فى الأسواق لأن الاعتماد على الاستيراد الشخصي لن يساهم في انتشارها وذلك بما لها من فوائد على الدولة والمواطنين كتخفيض النفقات وخفض فاتورة استيراد المواد البترولية.