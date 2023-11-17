ضبط لصين سرقا أموالًا من سيارات التجمع الأول

نفذ لصان جريمة سرقة أموال من داخل إحدى السيارات أثناء توقفها في منطقة التجمع الأول، وقد نجح رجال الأمن في كشف هويتهما والقبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط لصين فى التجمع

كان قد تمكن ضباط مباحث التجمع الأول بنطاق مديرية أمن القاهرة في ضبط (عاملين بمحل إطارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- سيارة) من داخل المحل عملهما، وبحوزتهما (جزء من المبلغ المالى، مكينة عد النقود).

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين أمام ضباط المباحث اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق "الدخول من الشباك الخلفى للمحل"، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة.