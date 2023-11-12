الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بتصنيع وتوزيع المخدرات بالتجمع

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس المتهم بتصنيع وتوزيع كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كجم- كمية من مخدر البودر وزنت 4،850 كجم- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته.

نيابة القاهرة الجديدة حبس المتهم المواد المخدرة التجمع الاول

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