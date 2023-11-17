الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة مطروح" تناقش آلية اختيار الحقول الإرشادية للشعير

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة بمطروح

قال المهندس أحمد يوسف أبوالكمال، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، في بيان إعلامي له، إنه جرى عقد اجتماع بحضور الدكتور شريف إسماعيل عباس، المسؤول عن زراعة البرامج البحثيه والحقول الإرشادية، والمهندس محمد رفاعي أبوالذهب، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من المهندسين أخصائي محصول الشعير بمختلف الإدارات الزراعية التابعة للمديرية. 

اختيار الحقول الإرشادية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أنه تم مناقشة كيفية اختيار الحقول الإرشادية والمواقع البحثية للشعير وتقديم الدعم الفنى للمزارعين وتشكيل لجنة لمعاينة تلك المواقع وتحديدها.

جاء ذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين مديرية الزراعة بمطروح ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية ومركز البحوث الزراعية ممثلة في قسم بحوث الشعير. 

_ توزيع 200 طن تقاوي قمح مخفضة بنصف الثمن على المزارعين

وفى سياق أخر، كان قد قال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إنه تم توزيع 200 طن تقاوي قمح مخفضة بنصف الثمن على المزارعين بمراكز الضبعة ومطروح والنجيلة وسيدي براني بالإضافة إلى توزيع 50 طن شعير على مركز مرسى مطروح، مدعمين بنصف الثمن كمساعدة من وزارة الزراعية للمزارعين بالمنطقة الغربية لمصر.

_ زراعة  ٥٠٠ فدان قمح فى واحة سيوة

وأضاف في تصريح سابق لـ"الدستور" أنه تم توزيع ٣٠ طن تقاوى قمح على المزارعين بمدينة سيوة حيث نستهدف هذا العام زراعة  ٥٠٠ فدان قمح فى واحة سيوة، وهذا يعد الحدث الأول والفريد من نوعه داخل الواحة الخضراءـ مؤكدا أنه يتم تقديم الخدمات الإرشادية من خلال الإدارات الزراعية المختلفة بمدن مطروح لتقديم التوعية والإرشاد فى مجال الزراعة المطرية والتواصل مع المراكز البحثية المختلفة وذلك طبقا لتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ مطروح.  

وزارة الزراعة الحقول الارشادية المواقع البحثيه للشعير مطروح زراعة مطروح

مواد متعلقة

وكيل زراعة مطروح: نستهدف زراعة 500 فدان قمح هذا العام بواحة سيوة

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: دخول نحو 150 ألف لتر سولار من رفح إلى مستشفيات غزة

القاهرة الإخبارية: عودة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر إلى قطاع غزة

لويس دياز يقود كولومبيا للفوز على البرازيل في تصفيات المونديال

بعد فقدان فاتن الحلو لوزنها.. أمراض خطيرة تصيبك بالنحافة المفاجئة

القاهرة الإخبارية: ضغوط مصر نجحت فى زيادة حجم المساعدات إلى غزة

الطاهرى: مصر أصبحت واحدة من أصعد الاقتصادات نموًا فى المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه