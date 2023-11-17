"زراعة مطروح" تناقش آلية اختيار الحقول الإرشادية للشعير

قال المهندس أحمد يوسف أبوالكمال، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، في بيان إعلامي له، إنه جرى عقد اجتماع بحضور الدكتور شريف إسماعيل عباس، المسؤول عن زراعة البرامج البحثيه والحقول الإرشادية، والمهندس محمد رفاعي أبوالذهب، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من المهندسين أخصائي محصول الشعير بمختلف الإدارات الزراعية التابعة للمديرية.

اختيار الحقول الإرشادية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أنه تم مناقشة كيفية اختيار الحقول الإرشادية والمواقع البحثية للشعير وتقديم الدعم الفنى للمزارعين وتشكيل لجنة لمعاينة تلك المواقع وتحديدها.

جاء ذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين مديرية الزراعة بمطروح ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية ومركز البحوث الزراعية ممثلة في قسم بحوث الشعير.

_ توزيع 200 طن تقاوي قمح مخفضة بنصف الثمن على المزارعين

وفى سياق أخر، كان قد قال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إنه تم توزيع 200 طن تقاوي قمح مخفضة بنصف الثمن على المزارعين بمراكز الضبعة ومطروح والنجيلة وسيدي براني بالإضافة إلى توزيع 50 طن شعير على مركز مرسى مطروح، مدعمين بنصف الثمن كمساعدة من وزارة الزراعية للمزارعين بالمنطقة الغربية لمصر.

_ زراعة ٥٠٠ فدان قمح فى واحة سيوة

وأضاف في تصريح سابق لـ"الدستور" أنه تم توزيع ٣٠ طن تقاوى قمح على المزارعين بمدينة سيوة حيث نستهدف هذا العام زراعة ٥٠٠ فدان قمح فى واحة سيوة، وهذا يعد الحدث الأول والفريد من نوعه داخل الواحة الخضراءـ مؤكدا أنه يتم تقديم الخدمات الإرشادية من خلال الإدارات الزراعية المختلفة بمدن مطروح لتقديم التوعية والإرشاد فى مجال الزراعة المطرية والتواصل مع المراكز البحثية المختلفة وذلك طبقا لتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ مطروح.