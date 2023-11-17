الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئول بـ"سيدارى": العالم يحتاج إلى تريليون دولار للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050

الدكتور حسام علام
الدكتور حسام علام

قال الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى)، إن الاحتباس الحراري العالمي يشكل مخاطر شديدة على المجتمعات والنظم البيئية في هذا القرن، لذلك يتعين على العالم أن يعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر الصافي تقريبا بحلول منتصف القرن.

وأضاف علام، أن تعثر عملية التحول إلى الطاقة النظيفة في دول الاقتصادات الناشئة والنامية، يعد عائقا رئيسيا في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أدت جائحة كوفيد 19 إلى إضعاف الميزانيات العمومية للشركات وقدرة المستهلكين على الدفع، وفرضت ضغوطًا إضافية على الموازنات المالية العامة لذلك أوصت الهيئات الدولية بضرورة الحاجة إلى زيادة كبيرة في التدفقات المالية إلى الدول منخفضة الدخل، وأوصت بالإجراءات التي يمكن أن تحقق ذلك فمن أجل وضع العالم على المسار الصحيح؛ للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، يتطلب الأمر ما يزيد عن تريليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أننا في هذا الصدد نسعى إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع التمويلي في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء والمستدامة ضمن إجراءات مواجهة تغير المناخ، لافتا إلى التعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت لخلق حوار بناء بين قطاع الطاقة بذراعيه البترول والكهرباء، وبين القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة  لدفع هذا الملف الملح على رأس أجندة الدولة المصرية.

دفع عجلة الاستثمارات للتحول الى الطاقة الخضراء والمستدامة

ونوه علام إلى استمرار الجلسات الحوارية التي تعقدها سيدارى مع مؤسسة فريدريش إيبرت في إطار تعاونهما الممتد في ملف الطاقة المستدامة، حيث تم منذ يومين عقد جلسة حوارية حول "تمويل التحول في مجال الطاقة"، وذلك ضمن جهود المؤسستين لخلق سلسلة حوارات فعالة ومثمرة بين الجهات العاملة في قطاع الطاقة من جهة، وبين المؤسسات التمويلية من جهة أخرى، وزيادة فرص التعاون من أجل دفع عجلة الاستثمارات للتحول الى الطاقة الخضراء والمستدامة، وقام الحضور بالتحاور حول آليات التمويل ودور القطاع البنكي في تحفيز وإيجاد الأشخاص والمشروعات الأكثر أحقية وكفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة محليا وعالميا. 

وتم خلال الجلسة الحوارية، التي حضرها ممثلو وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة ووزارة الخارجية والشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال البترول والكهرباء من القطاع الحكومي والخاص، والمنظمات التنموية ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك والمراكز البحثية وعدد من الأكاديميين والخبراء والاستشاريين، استعراض الفرص التي تتيحها البنوك والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة، ومشاركة خبراتها ومتطلباتها في الاستثمارات الخضراء وتمويل المشروعات العملاقة للتحول إلى الطاقة المستدامة.

txt

"حق الوطن والحفاظ على البيئة".. لقاء توعوى لطلاب معهد ابتدائى فى مطروح

txt

وزيرة البيئة تبحث مع المديرة التنفيذية للنيباد آخر مستجدات استضافة مصر لمركز التميز للتكيف

وأكد الدكتور سمير القرعيش، استشاري تحول الطاقة والاستدامة، أنه على الدول أن تلتزم بالتحول السلس والجاد إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على نطاق واسع يشمل مجالات الطاقة والبناء والصناعة والنقل وغيرها من قطاعات الاقتصاد المختلفة في قلب مسارات إزالة الكربون، إلى جانب مجموعة من التقنيات التكميلية، بما في ذلك الهيدروجين النظيف، والطاقة الحيوية المستدامة، واحتجاز الكربون وتخزينه، فيما أكدت المهندسة نوران المرصفي- مدير برامج بمؤسسة فريدريش إيبرت مكتب مصر- أن الحوار هو أداة فعالة لمحاولة إيجاد حلول وتحديد آليات التدخل، ودائما ما تسعى مؤسسة فريدريش إيبرت بالتعاون مع سيداري وشركاء التنمية إلى تناول الموضوعات الأكثر إلحاحًا وخلق حوار بناء حولها.

حسام علام النمو المستدام مركز البيئة والتنمية الاحتباس الحرارى الطاقة الخضراء والمستدامة

مواد متعلقة

"حق الوطن والحفاظ على البيئة".. لقاء توعوى لطلاب معهد ابتدائى فى مطروح

وزيرة البيئة تبحث مع المديرة التنفيذية للنيباد آخر مستجدات استضافة مصر لمركز التميز للتكيف

الأكثر قراءة

مسئول بالأمم المتحدة: الاحتلال دفن جثثًا لجنوده بجوار مستشفى الشفاء ليبرر اقتحامه

وزير الاتصالات لـ"الدستور": أرشفة 250 مليون وثيقة.. وأصبحنا حكومة ذكية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تستضيف غينيا بيساو بمراكش في تصفيات مونديال 2026

فى ذكرى وفاته.. معلومات عن فارس الكوميديا عبدالمنعم إبراهيم (فيديو)

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر 17- 11- 2023

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعقد مؤتمرها الانتخابى الأول.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه