الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حق الوطن والحفاظ على البيئة".. لقاء توعوى لطلاب معهد ابتدائى فى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، اللقاءات التوعوية والتثقيفية لطلاب المعاهد الأزهرية بالمحافظة، لمواجهة الأفكار المغلوطة والمضلله، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز الهوية الوطنيه، والحفاظ على البيئة.

بدأ اللقاء بحديث الشيخ صابر الشرقاوي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، الذي أكد أن حب الوطن غريزة فطرية وجين وراثي يمتد من الأجداد ويستمر عبر الأجيال، كما أنه قيمة دينية عظيمة، ومقصد من مقاصد الأديان السماوية.

حقوق الوطن على أبنائه


واستعرض عضو المنظمة خلال اللقاء حقوق الوطن على أبنائه، التي منها التضحية بالنفس والمال وإتقان العملِ والحفاظ على الممتلكات العامة، والحفاظ على معالم الوطن وآثاره ومنشآته العامة والخاصة، والحفاظ على مياه نيله التي تربينا عليها وروينا منها أكبادنا، وعدم الإفساد في أرضه، أو تخريبه وتدميره، وعدم قتل جنوده وحراسه الذين يسهرون ليلهم في حراستنا وحراسة أراضينا.

 التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة

من جهتها، نفذت دولت عزت، مسؤول الإعلام والترجمة بمكتبة مصر العامة ورشة حكي للتلاميذ بعنوان «التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة» كحق من حقوق الوطن علينا، وتم التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية، وتم الخروج بعدد من الحلول لهذه المشكلة من وجهة نظر التلاميذ، وتمت مناقشتها، كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور جماعة البيئة بالمعهد، وتفعيل الأنشطة التي تخدم البيئة.

اكتشاف المواهب الفنية ودعمها

وفي نهاية اللقاء قامت كل من مي كمال وفاطمة الزهراء، بتنفيذ ورشة فنية مع التلاميذ، لاكتشاف مواهبهم الفنية ودعمها.

كانت قد أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية، في سبتمبر ٢٠٢٣، فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بمدرسة مطروح النموذجية الابتدائية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر خريجي الأزهر اللقاءات التوعوية مواجهة الأفكار المغلوطة مفهوم الولاء والانتماء للوطن مطروح

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