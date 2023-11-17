الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العجرمي: رفض الرئيس السيسي لتهجير الفلسطينيين أجبر الإدارة الأمريكية على تغيير موقفها

الدكتور أشرف العجرمي،
الدكتور أشرف العجرمي،

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن المخطط الاستيطاني الإسرائيلي التوسعي ينفذ بشكل واسع ومكثف في الضفة الغربية، لافتا إلى أن العالم لا ينظر بشكل كبير ما يحدث في الضفة الغربية في مقابل ما يحدث في قطاع غزة.

 وواصل وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن إٍسرائيل تحاول القضاء على القضية الفلسطينية بتهجير نحو 2.5 مليون فلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تصدي للمخطط الإسرائيلي، وانتبه له مبكرا، لدرجة أن موقف الرئيس السيسي من التهجير أجبر الموقف الأمريكي على عدم توجيه دعمه لمخطط "التهجير القسري".

حملات اعتقالات موسعة في الضفة الغربية لا يراها العالم 

وأضاف " العجرمي" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات موسعة منذ السابع من أكتوبر الماضي، علاوة على هدم بيوت، واعتداء على المواطنين ومصادرة أراضي، مؤكدا أن ما يحدث غير مرئي بسبب المجازر الواقعة في غزة.

 

وتابع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق لـ "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 2000 شخص، إذ تم اعتقال 90 فلسطينيا أمس في الضفة الغربية"، موضحا أن المشروع الإسرائيلي لا يريد لأي فلسطيني بالتواجد داخل أراضيه.

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