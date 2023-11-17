الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بـ80 آلية وجرافة عسكرية.. تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

اقتحام قوات الاحتلال
اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

أكدت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، ارتقاء 3 شهداء ووقوع 9 إصابات في قصف مسيرة للاحتلال على مخيم جنين، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحم جنين، بما يزيد علي 80 آلية وجرافة عسكرية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال استهدفت الطواقم الطبية خلال اقتحامها جنين، كما فجرت عددًا من المركبات خلال اقتحامها جنين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال انسحبت من محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فيما يشن الاحتلال هجمات موسعة على سكان الضفة الغربية، علاوة على تنفيذ حملة اعتقالات موسعة في الضفة الغربية.

جنين مخيم جنين غزة قطاع غزة فلسطين قوات الاحتلال

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