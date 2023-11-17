"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يمنع أى شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال يمنع أي شخص من مغادرة مستشفى الشفاء بغزة، إذ ما زالت آليات الاحتلال تحيط بمجمع الشفاء في غزة، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال دمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة

كما أكد الإعلام الفلسطيني، أن جيش الاحتلال دمر 3 أبنية تابعة لمستشفى الشفاء بغزة.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن أنه في فجر أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث قامت بتفتيش جميع الأقسام، فضلًا عن التحقيق مع جميع المتواجدين بالمجمع الطبي بداية من النازحين إلي المرضى، وحتى الطواقم الطبية والعاملين واعتقلت عددًا منهم، لم يتم تحديد عددهم حتى اللحظة، بسبب انقطاع الاتصالات.

وأضافت أنه بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، مثل المواد المخدرة والأوكسجين، والحصار، فقد استشهد 40 مريضًا، بالإضافة إلى استشهاد عدد من الأطفال الخدج الذين كانوا يتواجدون في الحضانات التي فُصلت عنها الكهرباء.