الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيلة مكرم لـ "الشاهد": التجارب والابتلاءات تكشف حقائق الناس

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن التجربة والابتلاءات تكشف لنا حقيقة الناس وألوانهم الحقيقية، معقبة: "بعد خروج الوزير من الوزارة وترك منصبه، شيء طبيعي أن الاتصالات والاهتمام لا يكون مثل السابق، هذا مفهوم، لكني أتحدث عن الابتلاءات لأي شخص، حيث تتضح الرؤية أمامه". 

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: "سأستعير من الدكتور عبدالناصر عمر، وهو عضو في مؤسسة فاهم للدعم النفسي وأستاذ الطب في عين شمس، يشبه رحلة الإنسان في الحياة، بأنها رحلة داخل سيارة، حيث يوجد من يجلس بجوارك وأن تقود سيارتك، ويوجد من يجلس وراءك في الكنبة، وأثناء مواجهتك لتحديات الحياة، تكتشف فجأة أن من يجلس إلى جوارك لا يستحق أبدًا أن يجلس إلى جوارك، فترسله إلى الكنبة في الخلف، ثم بعد فترة تكتشف أنه لا يستحق حتى أن يجلس في الخلف على الكنبة، فتلقيه في شنطة السيارة، وهناك أشخاص تنزلهم من سيارتك بشكل نهائي، وأنا شاهدت كل شيء خلال أزمتي، شاهدت من وقف بجانبي وشاهدت أيضًا ناس جديدة صعدت إلى السيارة، وساندوني أكثر بكثير من  أشخاص كنت انتظر منهم السند والدعم".

وتابعت: "كما شاهدت أيضا ًالأسئلة والاستفسارات، واكتشفت أننا لا نمتلك ثقافة التقرب من المتألم، حيث تهدف الأسئلة إلى المعرفة بالحالة فقط وليس الاطمئنان، أو أنها أسئلة بها كلمات جارحة جدًا، وفي البداية كنت ابتسم واصمت، لكن بعد ذلك قلت لن يفيد أن ابتسم وأسكت، فتعمدت أن أبلغ وأقول لمن يحدثني  "خلي بالك أنت بتكلم أم.. أنت لا تكلم وزيرة مسؤولة عن ملف وإنما أنت تحدث أم". 

تفاصيل برنامج الشاهد 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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