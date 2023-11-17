الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيلة مكرم لـ"الشاهد": أثمن اهتمام الرئيس وحرمه بى فى أزمة ابنى الأخيرة

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إنها تقدمت باستقالتها للتخلي عن منصبها فور علمها بقضية نجلها في الخارج، ولكن استكملت أعمالها داخل الوزارة لحين أخذ قرار الموافقة، معبرة: "استكملت عملي في الوزارة لحين رؤية الدولة الوقت المناسب للتخلي عن المنصب، وبالفعل تخليت عن منصبي بعد التعديل الوزاري".

موقف الرئيس النبيل وحرمه


وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنها بعد هذه الأزمة التي مرت بها هي وأسرتها بالكامل وجدت المحبة والتواصل والاهتمام الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه السيدة انتصار السيسي، مشيرة أنها مقدرة أيضًا تعاطف الشعب المصري بالكامل معها في هذه الأزمة.

تقدير الدولة 

وتابعت: "كنت أمر بظروف قاسية للغاية، وكنت مقدرة موقف الدولة النبيل وتمسك الدولة بي في ظل هذه القضية الحساسة، حيث عدم قبول الاستقالة سريعًا من قبل الدولة يعني أن هناك نوعًا من أنواع التقدير".

الشاهد

وانطلقت أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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