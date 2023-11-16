الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيلة مكرم تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تعاملها مع أزمة الاعتداء على المصريين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، في حالة تعرض أي مصري للاعتداء في أي دولة بالخارج، كنت لا أتحرك إلى تلك الدولة، إلا بناءً على موافقة رئيسي المباشر، وهو دولة رئيس الوزراء، حيث كنت أعرض على دولة الرئيس أهمية وجودي إلى جوار هذا المواطن؛ لأنها رسالة من الدولة المصرية بأنها تقف إلى جوار أبناءها، وبأننا لسنا ذاهبين للشجار مع الدولة الأخرى وإنما ذاهبين للحديث عن مستحقات هذا المواطن المصري، خاصة عندما تكون قضية رأي عام. 

وأضافت  السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الدولة تتدخل في  مشهد التعدي على مواطن مصري في الخارج، في حالة ظهوره على السوشيال ميديا، وبالتالي تم خلق رأي عام كبير، معقبة: "ليس كل مصري في الخارج يتعرض لأزمة سأسافر إليه، إنما كنت أتحرك في المسائل الكبيرة من أجل إعطاء رسالة للمواطن بأننا نقف بجانبه". 

الموسم الرابع من برنامج "الشاهد"

وانطلقت الليلة، أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشر مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

نبيلة مكرم السفيره نبيله مكرم برنامج الشاهد المصريون بالخارج أزمة الاعتداء على المصريين

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نبيلة مكرم تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تعاملها مع أزمة الاعتداء على المصريين بالخارج

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