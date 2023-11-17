حكاية "روحى فيك" تتصدر تريند "X" بعد عرض الحلقة الأخيرة

تصدرت حكاية "روحي فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب" تريند موقع التدوينات "X" تويتر سابقًا، بعد عرض الحلقة الأخيرة مساء اليوم.

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة والعاشرة من حكاية «روحى فيك» المكون من 10 حلقات ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء في بداية أحداث الحلقة الأخيرة مشهد فلاش باك بموت "خالد- محمد كيلاني" في حادث ثمانيني، لتصل إليه زوجته "جميلة- عائشة بن أحمد" التي تنهار عند فقدان حبيبها لتضيع عمرها في محاولة منها للتواصل معه وذلك بمساعدة "سليمان- محمد عبد العظيم".

ثم بدأت الحلقة من حكاية "روحي فيك"، بوصول "خالد- محمد كيلاني، وسحر- عائشة بن أحمد" العزبة ليظهر جليًا أنه لا يرى غيرها هي و" سليمان- محمد عبد العظيم" عكس "أطياف- ريم رؤوف"، لتضع هي اللوحة التي رسمتها في المكان الذي كان موضوع فيه صورة "جميلة- عائشه بن أحمد".

ثم جاء ظهور السيدة العجوز المتكرر ظهورها من قبل والتي نكتشف بوضوح أنها هي "جميلة- عائشه بن أحمد" في كبرها قبل أن تموت والتي افنت حياتها في محاولة التواصل مع "خالد- محمد كيلاني"، قبل أن تتحول إلى شبابها بشعرها الأحمر في مواجهة "سحر- عائشه بن أحمد".

وشهدت الحلقة الأخيرة من حكاية "روحي فيك"، وصول "ثابت- نور محمود" إلى المعرض ليجد يوسف مضروبًا بالفعل، فيسأل عما حدث ليجيبه المسعف أنه قال إنها جميلة ليفهم "ثابت- نور محمود جنون سحر- عائشه بن أحمد" التي استمرت في حالة الانهيار النفسي لتقرر الأنتحار داخل العزبة بتشجيع من "سليمان- محمد عبد العظيم"، ومع اللحظات الأخيرة يصل "ثابت- نور محمود" لإنقاذها.

ثم صارح "ثابت- نور محمود زوجته سحر- عائشة بن أحمد" بأنها تتخيل كل هذه الأمور الوهمية هروبًا من حقيقة موت ابنتها التي كانت تسكن تلك الغرفة المغلقة منذ بداية الأحداث، وأنها تهرب في قصة ليس لها واقع في الحياة لتقتنع سحر- عائشة بن أحمد" وتذهب معه إلى المصحه لتلقي العلاج وذهبت بالفعل.

ثم ظهر لها المريض "X- منذر رياحنه" في النهاية وهي مترددة لأخذ الدواء ليطلب منها رفض الدواء والعيش معه في الأوهام، كما فعلت مسبقًا مع "خالد- محمد كيلاني" هروبًا من حقيقة موت ابنتها.

وانتهت الحلقة الأخيرة من حكاية "روحى فيك" على تجميع فيديو صغير من الحكايات الثلاثة الذين سبق عرضهم وهم "الفريدو" و"ما تيجي نشوف" و"عيشها بفرحة" مع ترك النهاية مفتوحة إلى التشويق للانتظار إلى تقديم جزء ثاني.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذي تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهي من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى، وإشراف عام ماجد جاب الله، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردني محمد لطفي.