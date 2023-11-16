الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكاتب سيد محمود: دعمنا للقضية الفلسطينية هو حفاظ على الأمن القومي المصري

الكاتب والناقد سيد
الكاتب والناقد سيد محمود

قال الكاتب والناقد سيد محمود، إن الموقف من فلسطين هو موقف رسمي وشعبي، لافتًا إلى أنه بالرجوع إلى لأرشيف الشاعر المصري، نجد أن أكبر شاعرين يكتبون بالعامية المصرية وأسسوا لها في كيانها الكبير كان فؤاد حداد وصلاح جاهين، معقبًا: "من الصعب جدًا أن تستبعد صورة فلسطين في قصائد فؤاد حداد، حيث لديه ديوان كامل "الحمل الفلسطيني" و"ازرع كل الأرض مقاومة" و"الأرض تتكلم عربي".

وتابع الكاتب والناقد سيد محمود: دعمنا القضية الفلسطينية حفاظا على الأمن القومي المصري، نحن لا نهتم بفلسطين من باب الرفاهية، وإنما ضرورة  حتمية لأنها جزء من الأمن القومي المصري، ولابد أن يعي الناس أن دعمنا للقضية الفلسطينية يتأتى من باب الحفاظ على الدور والأمن المصري". 

وأشار إلى أن صلاح جاهين لديه الكثير من القصائد تؤرخ لموقف متعلق بدعم القضية الفلسطينية، كما أن نشيدنا الوطني كان مرتبطًا بحمل السلاح والقضية الفلسطينية.

 

الناقد سيد محمود القضية الفلسطينية فلسطين صلاح جاهين فؤاد حداد

الأكثر قراءة

البرلمان يُعلن موعد خروج قانون التصالح للنور

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

هدنة الأربعين.. هل ينجح مجلس الأمن في وقف إطلاق النار؟

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

حبس مالك مكتب "كاستنج" دون ترخيص في الدقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه