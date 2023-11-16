الكاتب سيد محمود: دعمنا للقضية الفلسطينية هو حفاظ على الأمن القومي المصري

قال الكاتب والناقد سيد محمود، إن الموقف من فلسطين هو موقف رسمي وشعبي، لافتًا إلى أنه بالرجوع إلى لأرشيف الشاعر المصري، نجد أن أكبر شاعرين يكتبون بالعامية المصرية وأسسوا لها في كيانها الكبير كان فؤاد حداد وصلاح جاهين، معقبًا: "من الصعب جدًا أن تستبعد صورة فلسطين في قصائد فؤاد حداد، حيث لديه ديوان كامل "الحمل الفلسطيني" و"ازرع كل الأرض مقاومة" و"الأرض تتكلم عربي".

وتابع الكاتب والناقد سيد محمود: دعمنا القضية الفلسطينية حفاظا على الأمن القومي المصري، نحن لا نهتم بفلسطين من باب الرفاهية، وإنما ضرورة حتمية لأنها جزء من الأمن القومي المصري، ولابد أن يعي الناس أن دعمنا للقضية الفلسطينية يتأتى من باب الحفاظ على الدور والأمن المصري".

وأشار إلى أن صلاح جاهين لديه الكثير من القصائد تؤرخ لموقف متعلق بدعم القضية الفلسطينية، كما أن نشيدنا الوطني كان مرتبطًا بحمل السلاح والقضية الفلسطينية.