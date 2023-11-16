الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النائب العام يلتقي عددًا من وكلائه بدائرة استئناف طنطا (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المستشار محمد شوقي النائب العام، أمس الأربعاء، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف طنطا، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة، في ضوء حرصه على التواصل المباشر مع أبنائه من أعضاء النيابة العامة، وإتاحة الفرصة لهم، ليكونوا على تواصل دائم معه.

وخلال اللقاء، عرض أعضاء النيابة العامة آلية مباشرتهم لأعمالهم، وأفكارهم في تطوير العمل بالنيابة العامة، فاستمع لهم ووجههم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة، وضمان معاملتهم بما ينبغي لهم من احترامٍ يحفظ لهم كرامتهم وقيمتهم.

يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأن أعضاء النيابة العامة هم الركيزة الأساسية، والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة العامة، وثروتها الحقيقية. 

وفي الختام أكد النائب العام على توفير جميع ما يحتاجه الأعضاء لانتظام وحسن سير العدالة، والاهتمام البالغ بوجود حلقـة تواصل مباشرة دون رقيب أو وسيط، بين سيادته وبينهم، كما أكد سيادته عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.

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