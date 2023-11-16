الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تدرج أكثر من 14 شركة و3 سفن على قائمة العقوبات ضد روسيا

روسيا
روسيا

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 14 شركة و3 سفن في قائمة العقوبات ضد روسيا.

ووفق ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الخميس، شملت العقوبات شركات طاقة وشركتي الشحن (جاليون نفيجيشن انكوربوريتيد)، و(بروجريس) المسجلتين في ليبيريا، وشركة (كازان شبينج انكوربوريتيد) المسجلة في الإمارات.

وتم أيضا فرض عقوبات أمريكية على ناقلات النفط (كازان)، و(إن إس سينشري) و"ليجوفسكي بروسبيكت).

وشملت قوائم العقوبات التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية 20 شركة و10 أفراد روس، خضع بعضهم في وقت سابق لعقوبات على خلفية الوضع في البلقان.

وكشفت بيانات نشرت أمس أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجل نمو بنسبة 5.8%.

وتعد هذه النتائج الاقتصادية دليلا على فشل سياسة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وتؤكد أهمية روسيا في ميزان الاقتصاد العالمي، بحسب نوفوستي.

وزارة الخزانة الأمريكية روسيا العقوبات الإمارات عقوبات أمريكية البلقان

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