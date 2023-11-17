الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طارق فهمى لـ الدستور: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطنيين
تهجير الفلسطنيين

قال أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي، إن هناك رفض مصري لتصفية القضية الفلسطينية منذ بداية الأمر أو إدراة القطاع بتوجيهات دولية، إدارة الجهات لابد أن تكون فلسطينية وتحكمها السلطة الفلسطينية، بهذا السياق مصر ترفض مشروعات التجهير أو التسكين أو الترانسفير أو الترحيل لأنها مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومرفوضة تماما أمام القوى السياسية والاجتماعية التي يمكن التعامل معاها بصورة أو بأخرى. 

 

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية 

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وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ الدستور، في تقديري أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية الرئيسية الخاصة بالمستوطنات باللاجئين وبحق العودة وحدود الدولة بالقدس وغيرها من الترتيبات الاستراتيجية و الأمنية، وموقف مصر واضح ومحدد ولا يهتم  لانصاف حلول أو اشباه في هذا التوقيت، كما أن موقف مصر موقف راسخ بدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على أن للشعب الفلسطيني الحق في أرضه في هذا التوقيت، الأمر الآخر مراسم المخططات الدولية بجهات التمويل، كما أن حلف الناتو أو مراقبة دولية أو ائتمان دولي إنه يضع القطاع تحت ارادتها، كل هذا تقوده مصر ولديها حساباتها الكبيرة في هذا الإطار والتاكيد على أن الشعب الفلسطيني على أرضه وخياراته في هذا التوقيت. 

 

 

القضية الفلسطينية ادراة القطاع توجيهات دولية ادارة الجهات تكون فلسطينية تحكمها السلطة التسكين او الترانسفير الترحيل

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