البابا الحكيم.. أبرز أقوال وتصريحات البابا تواضروس الثاني خلال 11 عامًا
تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وفيما يلي قائمة بأبرز تصريحات واقوال البابا التي أدلى بها على مدار 11 عاما:
- جمال الكنيسة ليس فقط فى شكلها الخارجى ولكن في داخلها الذي يظهر بعمل الروح القدس فى أعضائها
- الشهداء قدموا حياتهم ودماءهم .. فصاروا صورة حية جميلة للكنيسة.
- الكاهن يحمل الكنيسة فى قلبة كل لحظة وفى كل مكان.
- المسافة بين الله والإنسان البعيد عن الله يحلها الإنجيل والوصايا والتعليم.
- ترك الإنسان للصلاة كمن ترك موضعه بلا حراسة.
- عش هذة الأيام بالرجاء والفرح فكل صليب بعدة قيامة وكل مشكلة بعدها.
- تعلمنا في فلسفة الحياة أن هناك جيل يبنى وجيل يجني.
- ان كان العالم كله محفوظ فى يد الله فإن مصر محفوظة فى قلب الله
- الصليب هو سر الحب حتى الموت.
- الصليب هو أعظم هدايا البشرية الذي انتظرته أجيال وأجيال ليفرحوا.
- الصلاة هي أن يطير عقلنا إلى الله بجناحين هما الصدقة والصوم.
- إيمانك يغير الأحوال.. إيمانك يجعل الله رفيق لك في كل ضيقة.. إيمانك يأتي بك إلى الفرح.
- الله يعطينا شمس كل يوم بعد ساعات الليل المحدودة ليذكرنا أن يكون لنا رجاء.
- المحبة تسبق كل العطايا والمحبة تسبق كل خدمة والمحبة تسبق كل كلمة، في الوجود الإنساني أسرار عديدة، البعض نعرفة وكثير نجهله.. على قمة أسرار هذا الوجود نجد الحب.
- العقل عطية الهية يتطهر بالحكمة الإلهية وبالوصية يتنقى من الخطية.
- لتكن يدك مقدسة وأجعلها دائماً يداً للخير، يداً للصلاة، يداً للعمل والصلاح وخدمة المجتمع.
- البيت لا يبنى من زلط وطوب، بل من حكمة العقول والقلوب.
- علاج الجهل ان تصلى من أجل الاستنارة.
- الوفاء هو فضيلة إنسانية راقية فهى تكشف أصل الإنسان الذي على صورة الله ومثاله.
- أحد وسائل تنقية القلب هى الدموع.
- كن رحيماً لأنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة في علاقته بالناس.
- لتكن لك قدمان الرحمة والعدل.
- وسوف تجد نجاحا فى كل خطوة , حتى تنجح فى حياتك.
- أختر أصدقاء أمناء فيهم روح الله.
- يعيشون بالوصية المقدسة.
- إن قمة النجاح للإنسان أن يشعر بداخلة بمشاعر الهدوء.